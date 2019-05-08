Материалы по жестокому убийству Марии Перебейнос в Ростове направили в суд

В августе 2018 года девушка пропала после вечерней пробежки на Северном. Через три дня тело Перебейнос нашли с перерезанным горлом в камышах недалеко от Свято-Иверского женского монастыря.
Подозреваемого задержали только через полгода, в марте 2019 года. Им оказался 37-летний ростовчанин.
Следователи выяснили, что рядом с улицей Неклиновской злоумышленник подошел к 23-летней Марии Перебейнос и завязал разговор. Он поссорился с ней, после чего ударил ножом в шею. Тело преступник, по данным СК, оттащил в кусты и убежал.
Ранее нападавший уже отбывал срок за убийство. Он освободился из колонии в июле 2018 года. «Сейчас мужчина находится под стражей. Дело в отношении него направили в суд», — пояснили в управлении.
Максимальное наказание составляет 15 лет колонии.