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Материалы по жестокому убийству Марии Перебейнос в Ростове направили в суд

8 мая 2019, 12:19
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в суд направили уголовное дело об убийстве 23-летней Марии Перебейнос, сообщили в региональном УСКР.

В августе 2018 года девушка пропала после вечерней пробежки на Северном. Через три дня тело Перебейнос нашли с перерезанным горлом в камышах недалеко от Свято-Иверского женского монастыря.

Подозреваемого задержали только через полгода, в марте 2019 года. Им оказался 37-летний ростовчанин.

Следователи выяснили, что рядом с улицей Неклиновской злоумышленник подошел к 23-летней Марии Перебейнос и завязал разговор. Он поссорился с ней, после чего ударил ножом в шею. Тело преступник, по данным СК, оттащил в кусты и убежал.

Ранее нападавший уже отбывал срок за убийство. Он освободился из колонии в июле 2018 года. «Сейчас мужчина находится под стражей. Дело в отношении него направили в суд», — пояснили в управлении.

Максимальное наказание составляет 15 лет колонии.

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