Материалы по жестокому убийству Марии Перебейнос в Ростове направили в суд

Следователи выяснили, что рядом с улицей Неклиновской злоумышленник подошел к 23-летней Марии Перебейнос и завязал разговор. Он поссорился с ней, после чего ударил ножом в шею. Тело преступник, по данным СК, оттащил в кусты и убежал.