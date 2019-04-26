По «заказу» пенсионерки четверо парней убили двух мужчин под Ростовом

По предварительным данным, 61-летняя женщина заказала убийство своего знакомого — 48-летнего предпринимателя. В дом к бизнесмену приехали четверо парней в возрасте от 19 до 23 лет. Мужчину избили палками до смерти и закопали тело во дворе. В гостях убитого находился его друг — 40-летний мужчина. Свидетеля также забили палками, вывезли тело за территорию Аксайского района и закопали.