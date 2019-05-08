Расстреливающего кошек из винтовки живодера ищут жители Ростова

«Помогите найти убийцу домашних животных», — написала автор поста и хозяйка пострадавшей кошки.
По словам ростовчанки, ее кошка гуляла по крыше, когда неизвестный выстрелил в нее из ружья, нанеся животному ранение. Это уже не первый случай, два года назад кота девушки сначала ранили, а потом убили вместе с соседским и тоже из ружья.
Жительница Ростова обратилась в полицию, но просит неравнодушных граждан помочь найти живодера.
«Каким больным надо быть, чтобы стрелять в беззащитное животное. Нужна статья в УК РФ с реальным сроком», — прокомментировали ситуацию пользователи.