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Расстреливающего кошек из винтовки живодера ищут жители Ростова

8 мая 2019, 07:19
Фото: vk.com/rostovnadonu
Жители Ростова-на-Дону пытаются найти живодера, расстреливающего кошек из воздушного ружья, сообщается в городском паблике.

«Помогите найти убийцу домашних животных», — написала автор поста и хозяйка пострадавшей кошки.

По словам ростовчанки, ее кошка гуляла по крыше, когда неизвестный выстрелил в нее из ружья, нанеся животному ранение. Это уже не первый случай, два года назад кота девушки сначала ранили, а потом убили вместе с соседским и тоже из ружья.

Жительница Ростова обратилась в полицию, но просит неравнодушных граждан помочь найти живодера.

«Каким больным надо быть, чтобы стрелять в беззащитное животное. Нужна статья в УК РФ с реальным сроком», — прокомментировали ситуацию пользователи.

Напомним, жившую во дворе многоквартирного дома в Ростове собаку раздавил водитель-живодер.

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#Новости#Новости Ростова#Происшествия
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