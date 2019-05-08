Расстреливающего кошек из винтовки живодера ищут жители Ростова

По словам ростовчанки, ее кошка гуляла по крыше, когда неизвестный выстрелил в нее из ружья, нанеся животному ранение. Это уже не первый случай, два года назад кота девушки сначала ранили, а потом убили вместе с соседским и тоже из ружья.