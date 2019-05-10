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На образовательные учреждения в Ростовской области выделили 35 млн руб

10 мая 2019, 06:06
Фото: pixabay.com
Глава Ростовской области Василий Голубев распорядился выделить крупную сумму денег на ремонт и оснащение образовательных учреждений, сообщили в правительстве региона.

В селе Чичерино на оснащение школы потратят почти 6,3 миллиона рублей. Сейчас здесь проходит капремонт, стоимость которого оценили в 82 миллиона рублей. Занятия в учреждении начнутся уже в текущем году.

Еще 27 миллионов уйдет на капремонты в школах и детсадах в нескольких районах, в том числе Веселовском и Октябрьском.

Кроме того, в столовой Азовского казачьего кадетского аграрно-технологического техникума будет проведен ремонт. На него потратят почти 2 миллиона рублей.

Ранее появилась информация, что в регионе на ремонт и оснащение двух спортшкол выделили более 5 миллионов рублей.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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