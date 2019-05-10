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В Ростове женщину похоронили в куче мусоре из-за чужих родственников

10 мая 2019, 12:41
Фото: pixabay.com
На Северном кладбище Ростова женщину похоронили рядом с кучей мусора, потому что родственники других покойников не захотели выносить сор к дороге, рассказал корреспонденту RostovGazeta директор одного из ростовских похоронных бюро Алексей Худалеев.

Ранее местные СМИ сообщили, что женщина должна была похоронить свою мать на Северном кладбище 8 мая, в этот день рядом с могилой лежала куча мусора. Тогда дочь умершей написала жалобу руководству кладбища. После этого кучу просто передвинули через дорогу, а мелкий мусор остался около могилы, родственникам его пришлось убирать самостоятельно.

«Люди периодически жалуются на то, что мусор не вывозят. Но если бы его действительно не вывозили, то там бы было непонятно что», — сказал Худалеев. Он пояснил, что это уборка мусора занимает много времени, тем более если участь, что Северное кладбище — одно из самых больших в мире. «Мусор около дороги вывозят два трактора: один с ковшом, другой — с прицепом. Они убирают кучи в порядке очереди», — пояснил директор бюро.

Он предположил, что в этом случае место для захоронения выдали около площадки, куда люди сносили мусор, когда убирали могилы своих родственников. «Мусор между оградами, которые люди даже не удосужились вынести к дороге, не могут убрать тракторами. К дороге его выносят работники кладбища, это занимает дополнительное время», — добавил спикер.

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