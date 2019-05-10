В Ростове женщину похоронили в куче мусоре из-за чужих родственников

«Люди периодически жалуются на то, что мусор не вывозят. Но если бы его действительно не вывозили, то там бы было непонятно что», — сказал Худалеев. Он пояснил, что это уборка мусора занимает много времени, тем более если участь, что Северное кладбище — одно из самых больших в мире. «Мусор около дороги вывозят два трактора: один с ковшом, другой — с прицепом. Они убирают кучи в порядке очереди», — пояснил директор бюро.