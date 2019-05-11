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Ростовчане рассказали о новом способе мошенничества

11 мая 2019, 12:51
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону появился новый вид мошенничества, из-за которого могут пострадать автомобилисты, сообщается в соцсети "ВКонтакте" в одной из городских групп.

Автор публикации разместил снимок. На нем он показал объявление, которое оставили неизвестные на его автомобиле.

В объявлении сказано, что водитель нарушил правила парковки и ему грозит штраф в 3 тысячи рублей. Ниже написано требование перевести 490 рублей на определенный счет, иначе информация о нарушении поступит в ГИБДД.

Пользователи в комментариях предложили обратиться в полицию. Некоторые написали, что лучше оплатят штраф, чем переведут деньги мошенникам.

Часть пользователей предложила водителю не нарушать ПДД.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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