Ростовчане рассказали о новом способе мошенничества

Автор публикации разместил снимок. На нем он показал объявление, которое оставили неизвестные на его автомобиле.
В объявлении сказано, что водитель нарушил правила парковки и ему грозит штраф в 3 тысячи рублей. Ниже написано требование перевести 490 рублей на определенный счет, иначе информация о нарушении поступит в ГИБДД.
Пользователи в комментариях предложили обратиться в полицию. Некоторые написали, что лучше оплатят штраф, чем переведут деньги мошенникам.
Часть пользователей предложила водителю не нарушать ПДД.