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Девятилетняя девочка погибла во время взрыва дома под Ростовом

12 мая 2019, 00:34
Фото: pxhere.com
При взрыве многоквартирного дома в поселке Чистоозёрный в Ростовской области погибла 9-летняя девочка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Около 00.30 в Каменском районе Ростовской области, в поселке Чистоозёрный произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме, расположенном по улице Ленина, 35.

«При разборе завалов был обнаружен погибший, еще одна 9-летняя девочка скончалась в карете скорой помощи. Эвакуировано 12 человек, пострадал один человек», — говорится в сообщении ведомства.

На месте взрыва задействованы семь единиц техники, 18 человек личного состава МЧС.

Из Ростова убыли специалисты испытательной пожарной лаборатории с комплексом "стрела", для обследования конструкции здания.

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#Новости#Взрыв в Чистоозерном#Происшествия
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