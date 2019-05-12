Девятилетняя девочка погибла во время взрыва дома под Ростовом

Около 00.30 в Каменском районе Ростовской области, в поселке Чистоозёрный произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме, расположенном по улице Ленина, 35.
«При разборе завалов был обнаружен погибший, еще одна 9-летняя девочка скончалась в карете скорой помощи. Эвакуировано 12 человек, пострадал один человек», — говорится в сообщении ведомства.
На месте взрыва задействованы семь единиц техники, 18 человек личного состава МЧС.
Из Ростова убыли специалисты испытательной пожарной лаборатории с комплексом "стрела", для обследования конструкции здания.