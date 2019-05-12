Погибший при взрыве под Ростовом неоднократно привлекался за дебош

В ночь с субботы на воскресенье в поселке Чистоозерный произошел взрыв бытового газа, в результате погибли 9-летняя девочка и 28-летний мужчина.
«Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности. Крайнее заявление на него поступало в апреле от его близкого родственника по факту семейного дебоша», — сообщил представитель пресс-службы ведомства.
В МЧС по Ростовской области сообщили, что в квартире, где прогремел взрыв, помимо погибшего проживали еще два человека: женщина и трехлетний ребенок. «Ночью их не было в квартире», — отметил сотрудник.
Ранее свидетельница произошедшего сообщила, что эту квартиру снимают, а квартиросъемщики были в тот вечер пьяны.