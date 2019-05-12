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Погибший при взрыве под Ростовом неоднократно привлекался за дебош

12 мая 2019, 17:18
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
Погибший при взрыве в Каменском районе Ростовской области привлекался за дебош, заявление на него написал родственник, сообщил представитель пресс-службы МВД Ростовской области.

В ночь с субботы на воскресенье в поселке Чистоозерный произошел взрыв бытового газа, в результате погибли 9-летняя девочка и 28-летний мужчина.

«Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности. Крайнее заявление на него поступало в апреле от его близкого родственника по факту семейного дебоша», — сообщил представитель пресс-службы ведомства.

В МЧС по Ростовской области сообщили, что в квартире, где прогремел взрыв, помимо погибшего проживали еще два человека: женщина и трехлетний ребенок. «Ночью их не было в квартире», — отметил сотрудник.

Ранее свидетельница произошедшего сообщила, что эту квартиру снимают, а квартиросъемщики были в тот вечер пьяны.

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#Новости#Взрыв в Чистоозерном#Происшествия
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