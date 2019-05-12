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Жильцы квартиры под Каменском, где взорвался газ, были пьяны — очевидец

12 мая 2019, 08:58
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
После взрыва в Чистоозерном Ростовской области сначала односельчане пытались помочь пострадавшим своими силами, рассказала корреспонденту RostovGazeta свидетельница произошедшего, которая пожелала остаться анонимной.

«Спасение односельчане начали организовывать своими силами, а затем приехали две машины пожарников и КамАЗ», — отметила она. По словам собеседницы, она слышала и видела момент взрыва, но рассказать об этом не может по этическим соображениям. «Спасатели приехали быстро», — добавила женщина.

Свидетельница назвала предполагаемые причины инцидента: утечка газа и не соблюдение правил безопасности. Женщина сообщила, что квартиру, где произошел взрыв, снимали. «Квартиросъемщики были в нетрезвом состоянии», — добавила она.

Вторая жительница поселка услышала хлопок за километр. «Я от этого дома живу на рассмотрении километра, слышала ночью жесткий хлопок. Думала, машину мою ударили, но нет. Утром смотрела новости, с родственниками разговаривала, в этом доме ведь многих я знала», — поделилась девушка.

Взрыв бытового газа произошел доме в поселке Чистоозерный в ночь с субботы на воскресенье. В результате погибли два человека, в том числе 9-летняя девочка. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас дом отключили от коммуникаций, в поселке ввели режим ЧС.

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#Новости#Эксклюзив#Взрыв в Чистоозерном#Происшествия
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