Жильцы квартиры под Каменском, где взорвался газ, были пьяны — очевидец

«Спасение односельчане начали организовывать своими силами, а затем приехали две машины пожарников и КамАЗ», — отметила она. По словам собеседницы, она слышала и видела момент взрыва, но рассказать об этом не может по этическим соображениям. «Спасатели приехали быстро», — добавила женщина.
Свидетельница назвала предполагаемые причины инцидента: утечка газа и не соблюдение правил безопасности. Женщина сообщила, что квартиру, где произошел взрыв, снимали. «Квартиросъемщики были в нетрезвом состоянии», — добавила она.
Вторая жительница поселка услышала хлопок за километр. «Я от этого дома живу на рассмотрении километра, слышала ночью жесткий хлопок. Думала, машину мою ударили, но нет. Утром смотрела новости, с родственниками разговаривала, в этом доме ведь многих я знала», — поделилась девушка.
Взрыв бытового газа произошел доме в поселке Чистоозерный в ночь с субботы на воскресенье. В результате погибли два человека, в том числе 9-летняя девочка. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас дом отключили от коммуникаций, в поселке ввели режим ЧС.