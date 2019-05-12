Жильцы квартиры под Каменском, где взорвался газ, были пьяны — очевидец

«Спасение односельчане начали организовывать своими силами, а затем приехали две машины пожарников и КамАЗ», — отметила она. По словам собеседницы, она слышала и видела момент взрыва, но рассказать об этом не может по этическим соображениям. «Спасатели приехали быстро», — добавила женщина.