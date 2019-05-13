Иран может поучаствовать в судьбе Цимлянского водохранилища

Ранее стало известно, что в Ростовской области совместно с правительством РФ разработан план проекта по оздоровлению Цимлянского водохранилища. Однако, по словам эксперта, программа не работает, и единственное, что сейчас можно сделать — привлечь инвесторов, чтобы они оказывали помощь в оздоровлении Цимлянского водохранилища.
«Мы договариваемся с Ираном, чтобы эксперты приехали к нам, а также рассмотрели возможность проведения углубительных работ от Астраханского порта до Волгодонска. Они тоже заинтересованы в товарообороте. Также, как и нам, им интересен проект строительства завода по переработке донных отложений в органические удобрения. Это один из наших проектов по спасению Цимлянского водохранилища. Таким образом, они смогут принять участие в финансировании проекта», — рассказал Медведев.