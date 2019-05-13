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Иран может поучаствовать в судьбе Цимлянского водохранилища

13 мая 2019, 13:06
Фото: pixabay.com
Ростовскую область посетят представители правительства Ирана, чтобы рассмотреть возможность участия в очистке русла реки Дон от Цимлы до устья, сообщил RostovGazeta президент фонда «Спасение и сохранение Цимлянского водохранилища» Юрий Медведев.

Ранее стало известно, что в Ростовской области совместно с правительством РФ разработан план проекта по оздоровлению Цимлянского водохранилища. Однако, по словам эксперта, программа не работает, и единственное, что сейчас можно сделать — привлечь инвесторов, чтобы они оказывали помощь в оздоровлении Цимлянского водохранилища.

«Мы договариваемся с Ираном, чтобы эксперты приехали к нам, а также рассмотрели возможность проведения углубительных работ от Астраханского порта до Волгодонска. Они тоже заинтересованы в товарообороте. Также, как и нам, им интересен проект строительства завода по переработке донных отложений в органические удобрения. Это один из наших проектов по спасению Цимлянского водохранилища. Таким образом, они смогут принять участие в финансировании проекта», — рассказал Медведев.

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