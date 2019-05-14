Ростовчанин натравил собаку на полицейского

Posted 14 мая 2019, 14:33
Published 14 мая 2019, 14:33
Modified 1 октября, 13:49
Updated 1 октября, 13:49
Участковому поступило сообщение о бытовом конфликте в одном из домов. Он прибыл по вызову, чтобы разобраться с этой ситуацией. «Пьяный владелец дома натравил собаку на правоохранителя. Участковый задержал мужчину и доставил в отдел», — сказано в сообщении.
Отмечается, что полицейскому потребовалась медицинская помощь. В отношении владельца собаки составили протокол, он находится под арестом. Все материалы передали следствию.
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