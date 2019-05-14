Ростовчанин натравил собаку на полицейского

Участковому поступило сообщение о бытовом конфликте в одном из домов. Он прибыл по вызову, чтобы разобраться с этой ситуацией. «Пьяный владелец дома натравил собаку на правоохранителя. Участковый задержал мужчину и доставил в отдел», — сказано в сообщении.