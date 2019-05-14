В Ростове мошенники начали вымогать деньги, угрожая облить кислотой

Ростовчанка рассказала, что записку с угрозами оставили на ее автомобиле. В ней говорится, что одна из знакомых «заказала» ее, и исполнитель должен облить девушку кислотой.
Мошенник добавил, что не хочет выполнять этот «заказ» и потребовал перечислить 120 тысяч рублей. Он пообещал, что сдаст заказчицу полиции.
«Кто-нибудь еще получал подобную записку? В полиции говорят, что с таким заявлением к ним обращаются впервые», — написала ростовчанка.
Ранее жители города рассказали о новом способе мошенничества, жертвами которого могут стать водители.