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В Ростове мошенники начали вымогать деньги, угрожая облить кислотой

14 мая 2019, 06:54
Фото: freepik / freepik.com
Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на мошенников, которые пообещали облить ее кислотой, сообщается в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

Ростовчанка рассказала, что записку с угрозами оставили на ее автомобиле. В ней говорится, что одна из знакомых «заказала» ее, и исполнитель должен облить девушку кислотой.

Мошенник добавил, что не хочет выполнять этот «заказ» и потребовал перечислить 120 тысяч рублей. Он пообещал, что сдаст заказчицу полиции.

Фото: vk.com/rnd_61

«Кто-нибудь еще получал подобную записку? В полиции говорят, что с таким заявлением к ним обращаются впервые», — написала ростовчанка.

Ранее жители города рассказали о новом способе мошенничества, жертвами которого могут стать водители.

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#Новости#Происшествия
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