Обыски прошли в УК в Ростове из-за долгов в 11,5 млн рублей

Руководит УК «Атмосфера-2013» Лариса Чернышова, которая также является директором еще двух УК: «РЦ Атмосфера» и «Эгида». А в отношении самой Чернышовой возбуждены административные дела Калининградским Арбитражным судом, откуда она родом, за задолженности по кредитным выплатам на общую сумму почти 2,6 миллиона рублей. Однако дела возвращены из-за невозможности установить местонахождение должника или ее имущества. Хотя Чернышова не скрывается, она с 2013 года находится в Ростове, где успешно основала три УК.