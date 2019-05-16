Обыски прошли в УК в Ростове из-за долгов в 11,5 млн рублей

Posted 16 мая 2019, 10:13
Published 16 мая 2019, 10:13
Modified 1 октября, 14:08
Updated 1 октября, 14:08
Управляющая компания «руководит» с 2013 года двумя ЖК: «Поляна» и «Спутник» на улице Обсерваторная. Здесь проживают около 1,5 тысячи человек. Как рассказал житель дома ЖК «Поляна» Ленур Алтмышев, в течение пяти лет жильцы не могут поменять УК.
«Руководитель УК „Атмосфера-2013“ создала в ноябре прошлого года еще одну компанию „РЦ Атмосфера“, куда теперь перечисляют собственники средства за ЖКХ. Деньги в обход „Атмосферы“ идут фактически в стороннюю компанию», — говорит Алтмышев.
По данным картотеки арбитражных дел Ростовской области, в отношении УК «Атмосфера-2013» возбуждено 65 исполнительных производств на общую сумму 11,5 миллиона рублей. Из них 19 исполнительных дел связаны с задолженностью по платежам за газ, тепло и электроэнергию.
«В УК „Атмосфера-2013“ правоохранители провели обыски с изъятием документов. Проверка будет осуществляться в течение месяца», — отметил источник.
Руководит УК «Атмосфера-2013» Лариса Чернышова, которая также является директором еще двух УК: «РЦ Атмосфера» и «Эгида». А в отношении самой Чернышовой возбуждены административные дела Калининградским Арбитражным судом, откуда она родом, за задолженности по кредитным выплатам на общую сумму почти 2,6 миллиона рублей. Однако дела возвращены из-за невозможности установить местонахождение должника или ее имущества. Хотя Чернышова не скрывается, она с 2013 года находится в Ростове, где успешно основала три УК.
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