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Posted 16 мая 2019, 11:14

Published 16 мая 2019, 11:14

Modified 1 октября, 14:07

Updated 1 октября, 14:07

Застрявшим в Турции год назад морякам из Ростова запретили уезжать домой

16 мая 2019, 11:14
Сюжет
Эксклюзив
Шести членам экипажа судна Streamline из Ростовской области, застрявшим в порту Турции с лета прошлого года, запрещают покидать корабль и возвращаться домой, рассказал RostovGazeta старший помощник капитана Алексей Филонов.

Streamline арестовали в Стамбуле летом прошлого года за долги прежнего владельца перед турецкими властями в размере 420 тысяч долларов. Долг перед экипажем в настоящий момент составляет более 150 тысяч долларов. Несколько раз члены команды объявляли голодовку, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме.

Постепенно шесть членов экипажа, включая капитана Бахмана Багирова, покинули судно без заработной платы и вернулись домой в Ростов. Оставшиеся шесть человек продолжают жить на корабле в ожидании денег, однако никаких надежд на выплаты у моряков не осталось. Они хотят вернуться домой, но их не выпускают из порта Стамбула.

«За судном должен кто-то ухаживать, в целях безопасности здесь должен кто-то находиться. Потому нам запретили уезжать домой. Мы уже год не были на суше, за это время можно было совершить несколько раз кругосветное путешествие. Руководство наше с нами не связывается, мы пытались и звонить, и на электронную почту писали письма — все безрезультатно. Консул на днях сказал, что все в скором времени может решиться, но мы уже скептически к таким заявлениям относимся», — говорит Филонов.

Следующее заседание суда по делу о снятии ареста с судна назначено на 11 июня.

#Эксклюзив#Новости
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