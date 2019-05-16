Застрявшим в Турции год назад морякам из Ростова запретили уезжать домой

«За судном должен кто-то ухаживать, в целях безопасности здесь должен кто-то находиться. Потому нам запретили уезжать домой. Мы уже год не были на суше, за это время можно было совершить несколько раз кругосветное путешествие. Руководство наше с нами не связывается, мы пытались и звонить, и на электронную почту писали письма — все безрезультатно. Консул на днях сказал, что все в скором времени может решиться, но мы уже скептически к таким заявлениям относимся», — говорит Филонов.