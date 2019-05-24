Спустя неделю после ДТП под Ростовом в больнице скончалась 16-летняя девушка

Авария произошла на автодороге «Новочеркасск -Каменоломни» около 22.15 16 мая. По предварительным данным, 58-летний водитель грузовика наехал на обочине недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода на 31-летнего мужчину и 16-летнюю девушку. От травм мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Девушку в течение недели пытались спасти медики, однако, не приходя в сознание, она умерла в больнице.