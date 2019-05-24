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Posted 24 мая 2019, 13:50

Published 24 мая 2019, 13:50

Modified 17 сентября 2022, 16:05

Updated 17 сентября 2022, 16:05

Спустя неделю после ДТП под Ростовом в больнице скончалась 16-летняя девушка

24 мая 2019, 13:50
Сюжет
Эксклюзив
В Новочеркасске Ростовской области 16 мая вечером водитель грузовика Mitsubishi Fuso сбил мужчину и девушку, от полученных травм мужчина скончался на месте, девушка позже умерла в медучреждении, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГИБДД по региону.

Авария произошла на автодороге «Новочеркасск -Каменоломни» около 22.15 16 мая. По предварительным данным, 58-летний водитель грузовика наехал на обочине недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода на 31-летнего мужчину и 16-летнюю девушку. От травм мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Девушку в течение недели пытались спасти медики, однако, не приходя в сознание, она умерла в больнице.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

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