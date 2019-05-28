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Стало известно, на каких машинах ездят главные следователи Ростовской области

28 мая 2019, 12:09
Фото: Медиахолдинг1Mi
Руководители управления Следственного комитета России по Ростовской области опубликовали данные о своих доходах и рассказали о принадлежащих им автомобилях, следует из размещенных деклараций.

Главный следователь по Ростовской области Аслан Хуаде в 2018 году заработал почти 3,1 миллиона рублей, однако машин и недвижимости у него не оказалось.

Аслан Хуаде
Фото: rostov.sledcom.ru

Первый заместитель главы управления в минувшем году показал доход почти в два миллиона рублей. Он задекларировал машину "ЗИС-110", являющуюся первым советским послевоенным автомобилем. Всего таких было выпущено чуть более двух тысяч единиц.

У Вадима Плиева, работающего в должности заместителя, оказалась Toyota LC 150. Его заработок в минувшем год превысил 2,2 миллиона рублей. Супруга заместителя руководителя задекларировала доход 1,6 миллиона рублей, у нее есть Mercedes.

Вадим ПлиевВадим Плиев
Фото: wikimedia.org

У еще одного заместителя Александра Тисковского есть Volkswagen Touareg. Стоимость нового автомобиля начинается от 3,2 миллиона рублей, доход Тисковского составил 2,4 миллиона рублей.

До этого RostovGazeta писала о доходах жен главных врачей больниц в Ростове, транспорте руководства МЧС Ростовской области и транспорте жен прокуроров региона.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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