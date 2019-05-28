Стало известно, на каких машинах ездят главные следователи Ростовской области

Главный следователь по Ростовской области Аслан Хуаде в 2018 году заработал почти 3,1 миллиона рублей, однако машин и недвижимости у него не оказалось.
Первый заместитель главы управления в минувшем году показал доход почти в два миллиона рублей. Он задекларировал машину "ЗИС-110", являющуюся первым советским послевоенным автомобилем. Всего таких было выпущено чуть более двух тысяч единиц.
У Вадима Плиева, работающего в должности заместителя, оказалась Toyota LC 150. Его заработок в минувшем год превысил 2,2 миллиона рублей. Супруга заместителя руководителя задекларировала доход 1,6 миллиона рублей, у нее есть Mercedes.
У еще одного заместителя Александра Тисковского есть Volkswagen Touareg. Стоимость нового автомобиля начинается от 3,2 миллиона рублей, доход Тисковского составил 2,4 миллиона рублей.
До этого RostovGazeta писала о доходах жен главных врачей больниц в Ростове, транспорте руководства МЧС Ростовской области и транспорте жен прокуроров региона.