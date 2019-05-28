Улицу 339 Стрелковой Дивизии в Ростове затопило кипятком

На снимках видно, что вода залила проезжую часть на пересечении улиц 339 Стрелковой Дивизии и Малиновского. По словам автора сообщения, вода на асфальте горячая.
Подписчики паблика не удивились произошедшему. Жители центральной части южной столицы посетовали, что в их домах горячая вода отсутствует. В ответ на эти сообщения один из комментаторов предложить нырять в воду на дороге, пока она еще не остыла.
Также ранее стало известно о пожаре, произошедшем в десятиэтажке на улице 339 Стрелковой дивизии. Из жилого дома были эвакуированы 37 человек. Пожар был ликвидирован в течение получаса.