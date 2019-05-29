«Бедные архитекторы»: зачем арестовали трех градостроителей Ростова

Posted 29 мая 2019, 13:58
Published 29 мая 2019, 13:58
Modified 1 октября, 13:29
Updated 1 октября, 13:29
Что стало причиной гонки за «бедными» архитекторами, не имеющими особняков и коллекций с золотыми часами, выяснял корреспондент RostovGazeta вместе с экспертами.
Полянский
Полянского задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что в 2010 году главный архитектор Ростовской области незаконно выдал коммерческой организации разрешение на строительство многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой. Позже дом по решению суда признали не соответствующим нормам. Общая сумма ущерба составила 35 миллионов рублей. Также, по версии следствия, подозреваемый незаконно выдал разрешение на строительство здания многофункционального назначения в пределах береговой полосы реки Дон. Полянский провел в СИЗО месяц, в марте его уже перевели под домашний арест. Известно, что у архитектора онкозаболевание, он лечится дома.
«Дело моего подзащитного никак не связано с задержаниям и арестом Корчиги и Илюгина. Это совершенно разные дела, поэтому не хочется нагнетать обстановку. Пока добавить нечего, следствие продолжается», — комментирует адвокат Полянского Фатима Какалия.
Какалия пояснила, что вопросы, по которым арестовали Полянского, касаются событий 2009–2010 года, то есть весь этот период к нему не было претензий.
«Он не имеет отношения к обманутым дольщикам. Главный архитектор области выдает разрешение на строительство, если застройщик приносит полный пакет документов, то архитектор не имеет права отказать в стройке. Разрешение на стройку и разрешение на ввод в эксплуатацию — это разные этапы. Застройщик построил не то, что планировал, вместо трех этажей он возвел пять», — говорит Какалия.
По этому делу, поясняет адвокат, застройщик привлечен к ответственности, у него с 2011 года были суды с дольщиками.
«Выдача разрешения на строительство — это строго формализованная процедура. Но следующий этап — разрешение ввода в эксплуатацию, однако в нашем случае этого не произошло. Архитектор не следит за тем, как ведется строительство — за этим должен следить Стройнадзор», — считает юрист.
Какалия добавила, что к похищенным 35 миллионам рублей Полянский не имеет отношения.
Полянский закончил с отличием РИСИ по специальности «архитектура», а затем аспирантуру МАИ. В начале своей карьеры он работал в «Ростовгражданпроекте», в 2000-х был принят на должность начальника отдела комитета по архитектуре и градостроительству Ростова-на-Дону. После чего работал на разных должностях в этом же комитете и в Минстрое Ростовской области. Пост главного архитектора Ростовской области Полянский занял в 2011 году.
В отношении Полянского уже возбуждалось уголовное дело по пяти эпизодам за превышение должностных полномочий. Будучи в должности директора департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону, он выдавал незаконные разрешения на ввод в эксплуатацию зданий, в том числе и несуществующих. На основании этих разрешений в 2009–2010 годы ООО «Ростовский универсальный порт» незаконно приобрело право на пять земельных участков в черте Ростова-на-Дону на левом берегу реки Дон. Стоимость земель составила полмиллиарда рублей. В сентябре прошлого года суд назначил Полянскому условный срок по этим делам — три года и шесть месяцев.
Несмотря на прошлые и настоящие уголовные дела, Полянского называют честным профессионалом своего дела. Многие, даже на суде, отмечали, что Алексей Полянский — представитель известной архитекторской династии. Его отец Эдуард Полянский был главным архитектором Ростовской области с 1981 по 1997 годы, он спроектировал множество гражданских и промышленных объектов. Был уважаемым и достойным человеком.
«Вопрос касается не только архитекторов, но и самой системы. Я глубоко убежден, что Полянский не является центром генерации коррупции, с которого необходимо было начинать борьбу. Я давно работаю с ним и могу об этом с уверенностью сказать. Однако, находясь в системе, он мог стать уязвимым лицом. И раз арестованы сразу три архитектора — это вопрос к системе. Это [задержание архитекторов — прим. ред.] должно демонстрировать нам, что в стране взялись бороться с коррупцией, но так как это происходит, делает коррупцию только более изощренной и агрессивной. Сейчас это выглядит компанией. Меры нужно принимать было вчера, сегодня, завтра. А когда в один день арестовывают 30 человек — это неправильно, противоестественно. Я не могу представить, чтобы кто-то из моих заместителей или из значимых людей моей команды одновременно оказались под судом. Это, в первую очередь, я буду виноват в этом. Этого не было и не могло быть в моей пятидесятилетней практике менеджмента», — говорит первый мэр Ростова-на-Дону Юрий Погребщиков.
Союз архитекторов России и Ростовской области неоднократно обращались с открытыми письмами к суду с требованием освободить Полянского. Как и сам губернатор Ростовской области Василий Голубев, который высказывался о задержанном как о профессионале высокого класса.
По данным декларации Минстроя, в должности главного архитектора Ростовской области совокупный доход за 2017 год Полянского составляет 1 862 131 рублей. Его супруги — 244 441 рублей, в собственности Полянского находится одна квартира с 1998 года, площадью 64 квадратных метров, в собственности супруги находится автомобиль, год выпуска 2012.
Илюгин
Бывшего архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина также задержали по статье о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2014–2015 годах, будучи в должности архитектора Ворошиловского района, он незаконно выдал разрешения на стройку двух жилых домов. Строения позже признали не соответствующими нормам, а Илюгину грозит до десяти лет колонии.
«Я могу только предполагать, что арест Илюгина связан с февральскими совещаниями, проведенными на самом высоком уровне президентом РФ Владимиром Путиным, где было дано указание защитить права обманутых дольщиков. Только в Ростове правоохранительные органы реализовали задачу, поставленную президентом, вот таким интересным способом, возбудив уголовные дела в отношении архитекторов. По всем не скажу, но в части Илюгина предъявляемое ему обвинение к защите прав дольщиков никакого отношения не имеет», — комментирует адвокат Илюгина Екатерина Водяник.
По словам адвоката, изначально архитектору вменяли часть 1 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, которое, по мнению следствия, выражается в том, что он незаконно согласовал два проекта разрешения на строительство двух индивидуальных жилых домов.
«По мнению следствия, для выдачи разрешения на ИЖС на данном участке необходимо было проводить публичные слушания. Но это не так. Защита представила все доказательства того, что в отношении данных участков это не требуется. Разрешения выданы тут законно. Речь о двух объектах, которые были построены в 2014–2015 годы. На одном участке вместо индивидуального жилого дома застройщик построил автомойку, то есть о правах дольщиков вообще речи нет. На втором было начато строительство многоквартирного дома коттеджного типа — малоэтажная застройка», — говорит Водяник.
После поступления жалобы соседей этот факт был выявлен, продолжает адвокат, стройка приостановлена, администрацией подан иск о сносе.
«В итоге по решению суда о сносе застройщик разобрал то, что успел построить, и осужден приговором Первомайского суда за мошенничество (он собрал с людей деньги на незаконное строительство). При чем тут архитектор, который согласовал проект разрешения на строительство индивидуального жилого дома?! Он даже разрешение не подписывает. Это полномочие главы района, к которому у следствия вопросов нет… И все же администрация не разрешала застройщику строить многоквартирку, администрация дала разрешение на ИЖС, а когда застройщик это разрешение нарушил, то администрация приняла меры в соответствии с законом — подала иск о сносе», — считает Водяник.
Новая статья о старых делах
Как только был арестован Илюгин, со слов его адвоката, к нему в СИЗО с предложением взять на себя вину приходил начальник Ворошиловского следственного комитета.
«За это он обещал ему выпустить его под домашний арест, а также что договорится с судом о переквалификации части 1 статьи 286 на часть 1 статьи 293 УК РФ, что позволит суду прекратить уголовное дело по срокам давности. А вот если Илюгин на это не согласится, то получит и статью 293, и статью 286 часть 3. Мой подзащитный отказался от такого заманчивого „предложения“, отказался оговаривать себя, так как оба разрешения были выданы законно. И вот итог», — рассказывает Водяник.
Илюгину позже переквалифицировали часть 1 статьи 286 на часть 3 статьи 286, при этом текст обвинения остался тот же.
«Налицо демонстрация абсолютной власти со стороны следственных органов. Сегодня, если они хотят — это преступление небольшой тяжести, а завтра тоже самое уже становится тяжким преступлением. Это громко звучит для СМИ, этим прикрыто нахождение его в СИЗО. При этом удивительно, но следствие умудрилось вывести тяжкие последствия (что необходимо для квалификации по части 3) как материальный ущерб, причиненный пострадавшим людям от действий застройщика Павла Хачатурова», — продолжает адвокат.
В отношении самого застройщика, напомним, вступил в законную силу приговор, где написано, что материальный ущерб ровно на ту же сумму пострадавшим людям причинил именно Хачатуров.
«Следствие же полагает, что одни и те же последствия наступили от действий двух лиц. Это правовой абсурд. Два разных преступления не могут повлечь за собой наступление одних и тех же материальных последствий. Это понятно даже не юристу. Права здесь нет. Здесь манипуляция и ничего более», — говорит Водяник.
Кроме того, Илюгину добавили часть 1 статьи 293, подняв «из пепла» материалы по всем старым домам Ворошиловского района, по которым когда-либо были судебные процессы, связанные со сносом. При чем половина из них, это дома, которые были построены, и по которым прошли судебные процессы еще до назначения Илюгина на должность архитектора Ворошиловского района (2009–2011 годы). Однако у следствия своя точка зрения — СК считает, что Илюгин не предпринял мер по их сносу.
«Защита неоднократно подавала жалобы в прокуратуру Ростовской области и следственное управление СКР по Ростовской области. В настоящий момент, получив отписки от замов, наши жалобы находятся на рассмотрении на уровне прокурора области Юрия Баранова и руководителя СУ СК по Ростовской области Аслана Хуаде. Мой коллега адвокат Геннадий Семенчуков был на приеме у Хуаде, который обещал вникнуть в ситуацию и разобраться. Поэтому ближайшее, на что мы надеемся, это на то, что Хуаде и Баранов примут законные решения по нашим жалобам. В остальном Илюгин и его защита намерены идти до конца. Если не удастся убедить следствие в том, что состава преступления в действиях Илюгина нет, значит будем доказывать это в суде», — добавила Водяник.
Активную жизнь в соцсетях в поддержку Илюгина ведет его супруга Екатерина. Каждый день она обращается ко всем неравнодушным пользователям, говорит и с удовольствием демонстрирует журналистам «хоромы» своего мужа, которых нет. Семья Илюгина живет в в небольшой квартире в доме, построенном в XIX веке недалеко от Центрального рынка.
«Еще на месяц, до 23 июня… не могу смириться с несправедливостью и незаконностью обвинений», — пишет Илюгина в Facebook.
«Громкое и пафосное задержание Полянского и Илюгина, и скромное упоминание об аресте министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова и заместителя губернатора Сергея Сидаша — это несправедливость. Если у Полянского и Илюгина скромное имущество, то у Сидаша нашли коллекцию золотых часов, портреты, совсем немаленький дом. На сегодняшний день — должности Илюгина и Полянского — это больше номинальные. Они не главные люди, которые принимают решения, как было раньше. Эпоха уже другая, а названия те же остались. В восприятии людей, увидевших задержание архитекторов с автоматами в руках — это сильно. Лучше бы показали маленькие квартирки Илюгина и Полянского», — говорит руководитель ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Кожин.
Корчига
Архитектора Мартыновского района Александра Корчигу также задержали в феврале. По версии следствия, в 2016 году он незаконно выдал предпринимателю разрешение на строительство 16-ти квартирного жилого дома. Статья все та же: «Превышение должностных полномочий».
СК отмечает — Корчига, знал что участок не имеет подключений к сетям инженерно-технического обеспечения. Впоследствии администрация района заключила муниципальные контракты с застройщиками на участие в долевом строительстве жилого дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Стройка до сих пор не завершена из-за отсутствия подключений к сетям инженерно-технического обеспечения.
«При чем тут архитекторы и дольщики. Это больше политика, понятно, что есть нарушения в структурах властных. Эти все громкие аресты и увольнения за последние месяцы в Ростовской области — это звенья одной цепи. Но архитекторы в этой цепи, тем более, я Полянского знаю много лет, лишние. Я слышал очень хорошие отзывы про Илюгина, хотя лично его не знаю. В неделю по три человека, которые ключевые роли играют в регионе, задерживают, увольняют, это, конечно, очень сильно. Есть проблема с кадровыми решениями в области, в этом вопросе больше политики, но архитекторы в этом вопросе виноваты меньше всех. Показательные задержания — это всегда политика», — депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Косинов.
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