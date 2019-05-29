«Бедные архитекторы»: зачем арестовали трех градостроителей Ростова

«Вопрос касается не только архитекторов, но и самой системы. Я глубоко убежден, что Полянский не является центром генерации коррупции, с которого необходимо было начинать борьбу. Я давно работаю с ним и могу об этом с уверенностью сказать. Однако, находясь в системе, он мог стать уязвимым лицом. И раз арестованы сразу три архитектора — это вопрос к системе. Это [задержание архитекторов — прим. ред.] должно демонстрировать нам, что в стране взялись бороться с коррупцией, но так как это происходит, делает коррупцию только более изощренной и агрессивной. Сейчас это выглядит компанией. Меры нужно принимать было вчера, сегодня, завтра. А когда в один день арестовывают 30 человек — это неправильно, противоестественно. Я не могу представить, чтобы кто-то из моих заместителей или из значимых людей моей команды одновременно оказались под судом. Это, в первую очередь, я буду виноват в этом. Этого не было и не могло быть в моей пятидесятилетней практике менеджмента», — говорит первый мэр Ростова-на-Дону Юрий Погребщиков.