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Депутата лишили полномочий из-за приговора суда в Таганроге

31 мая 2019, 10:10
Фото: youtube.com
В Таганроге Ростовской области Гордума лишила полномочий депутата Игоря Третьякова из-за вступившего в законную силу приговора суда, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы Гордумы Таганрога.

В четверг на очередном заседании полномочия депутата Гордумы шестого созыва Игоря Третьякова были досрочно прекращены. За его отставку проголосовали 14 депутатов. Напомним, по факту невыплаты заработной платы сотрудникам предприятия «Русский транзит-2», директором которого является Третьяков, было возбуждено уголовное дело.

Долг перед 42 работниками составил 2,5 миллиона рублей. Третьякова в марте суд оштрафовал на 100 тысяч рублей, обжаловать решение суда не удалось. В суде было доказано, что возможность выплатить долг сотрудникам компании у депутата была.

«Из-за вступившего в силу приговора на основе законодательства было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Игоря Третьякова», — отметили в пресс-службе Гордумы Таганрога.

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