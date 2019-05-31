Депутата лишили полномочий из-за приговора суда в Таганроге

Долг перед 42 работниками составил 2,5 миллиона рублей. Третьякова в марте суд оштрафовал на 100 тысяч рублей, обжаловать решение суда не удалось. В суде было доказано, что возможность выплатить долг сотрудникам компании у депутата была.