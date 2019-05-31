Депутата лишили полномочий из-за приговора суда в Таганроге

В четверг на очередном заседании полномочия депутата Гордумы шестого созыва Игоря Третьякова были досрочно прекращены. За его отставку проголосовали 14 депутатов. Напомним, по факту невыплаты заработной платы сотрудникам предприятия «Русский транзит-2», директором которого является Третьяков, было возбуждено уголовное дело.
Долг перед 42 работниками составил 2,5 миллиона рублей. Третьякова в марте суд оштрафовал на 100 тысяч рублей, обжаловать решение суда не удалось. В суде было доказано, что возможность выплатить долг сотрудникам компании у депутата была.
«Из-за вступившего в силу приговора на основе законодательства было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Игоря Третьякова», — отметили в пресс-службе Гордумы Таганрога.