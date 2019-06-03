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В Ростовской области на выходных спасли пятерых тонувших

3 июня 2019, 13:05
Фото: mchs.gov.ru
В Ростовской области на минувших выходных несколько раз потребовалась помощь спасателей, чтобы спасти тонущих людей, сообщили в правительстве региона.

Один из случаев произошел рядом с ростовской лодочной станцией, где тонул житель Семикаракорска. Он стал звать на помощь и на крики прибежал спасатель.

Через 30 минут в этом же районе начали тонуть еще три человека — жителя Ставрополья, Тацинского района и несовершеннолетняя ростовчанка.

Через 10 минут аналогичное происшествие случилось с 27-летним парнем.

«Всех удалось вытащить, они отказались от медицинской помощи», — пояснили в правительстве.

Кроме того, в Азове понадобилась помощь рыбаку, который потерял сознание из-за теплового удара.

Купальный сезон в регионе стартовал 1 июня, всего подготовили более ста пляжей и более 150 мест отдыха у воды. За безопасностью следят более тысячи спасателей и пожарных.

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#Новости#Происшествия
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