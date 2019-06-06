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Ростовчане попросили поставить в каждом дворе турники и воркаут-площадки

6 июня 2019, 08:31
Фото: pexels.com
Житель Ростова-на-Дону попросил власти города установить в каждом дворе по турнику и организовать площадки для занятий воркаутом, обращение размещено в сервисе «Активный ростовчанин».

«Многие хотят, чтобы в их дворе появились турник или спортивная площадка с антивандальными тренажерами. Это поможет удовлетворить потребность людей к занятию спортом», — написал ростовчанин.

Он добавил, что в городе пивных магазинов стало намного больше, чем спортивных сооружений. По его словам, возле детских площадок постоянно распивают алкоголь, из-за появляется мусор и растет преступность.

«Размещение турников и или воркаут-площадок во дворах обязательно оздоровит наше общество», — считает автор петиции.

На момент четверга обращение поддержали три человека.

Ранее другой ростовчанин попросил перенести автовокзал в здание старого аэропорта.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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