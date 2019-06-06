Ростовчане попросили поставить в каждом дворе турники и воркаут-площадки

«Многие хотят, чтобы в их дворе появились турник или спортивная площадка с антивандальными тренажерами. Это поможет удовлетворить потребность людей к занятию спортом», — написал ростовчанин.
Он добавил, что в городе пивных магазинов стало намного больше, чем спортивных сооружений. По его словам, возле детских площадок постоянно распивают алкоголь, из-за появляется мусор и растет преступность.
«Размещение турников и или воркаут-площадок во дворах обязательно оздоровит наше общество», — считает автор петиции.
На момент четверга обращение поддержали три человека.