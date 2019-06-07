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Для подачи горячей воды Ростовчанам устраняют дефекты на нескольких трубопроводах

7 июня 2019, 08:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону специалистам предстоит устранить дефекты на нескольких трубопроводах, чтобы в полной мере обеспечить население горячей водой, сообщили в городской администрации.

В данный момент повторные дефекты рабочие устраняют на проспекте Коммунистический, улицах Козлова, Еременко и Содружества. Также трубопроводы восстанавливают на улице Седова.

«Сейчас горячей воды нет в западной и центральной части города. Все работы должны завершиться до субботы», — заверили в мэрии.

Добавим, в городе еще в мае прошли гидравлические испытания теплосетей, после чего людям начали включать горячую воду. В этот момент заметили дополнительные дефекты и процесс не завершился.

Сроки восстановления работ несколько раз пришлось переносить. Между тем, мэрия по данному факту обратилась в прокуратуру.

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