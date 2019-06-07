Для подачи горячей воды Ростовчанам устраняют дефекты на нескольких трубопроводах

В данный момент повторные дефекты рабочие устраняют на проспекте Коммунистический, улицах Козлова, Еременко и Содружества. Также трубопроводы восстанавливают на улице Седова.
«Сейчас горячей воды нет в западной и центральной части города. Все работы должны завершиться до субботы», — заверили в мэрии.
Добавим, в городе еще в мае прошли гидравлические испытания теплосетей, после чего людям начали включать горячую воду. В этот момент заметили дополнительные дефекты и процесс не завершился.
Сроки восстановления работ несколько раз пришлось переносить. Между тем, мэрия по данному факту обратилась в прокуратуру.