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Появилось видео смертельного наезда ЗИЛа на пенсионера в Таганроге

7 июня 2019, 12:26
Фото: vk.com
В Таганроге Ростовской области во вторник под колёсами ЗИЛа скончался пешеход, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГИБДД по региону.

Авария произошла около полудня на Мариупольском шоссе, возле дома №34. По предварительным данным, 55-летний водитель грузовика не справился с управлением и сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу.

Прибывшие на место медики транспортировали пострадавшего в больницу. По дороге в медучреждение 62-летний мужчина скончался от полученных травм.

В социальных сетях очевидцы опубликовали видеозапись с места смертельного ДТП.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», - отметили в ведомстве.

Напомним, в Ростовской области 15-летней девочке оторвало ногу в ДТП с мопедом.

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