Появилось видео смертельного наезда ЗИЛа на пенсионера в Таганроге

Авария произошла около полудня на Мариупольском шоссе, возле дома №34. По предварительным данным, 55-летний водитель грузовика не справился с управлением и сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу.
Прибывшие на место медики транспортировали пострадавшего в больницу. По дороге в медучреждение 62-летний мужчина скончался от полученных травм.
В социальных сетях очевидцы опубликовали видеозапись с места смертельного ДТП.
«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», - отметили в ведомстве.