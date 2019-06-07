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В Ростове начался ремонт моста через реку Дон

7 июня 2019, 14:26
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону приступили к работам по ремонту моста через реку Дон на Западном обходе, рассказали в городской администрации.

Речь идет о мосте на Западном обходе с подходами от улицы Всесоюзная до Западного шоссе. Подрядчиком стала компания «Дорис».

Работы проходят в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность моста составляет 754 метра, а общая площадь — 12,3 тысячи квадратных метров, длина подходов — 460 метров.

Специалисты уже нанесли временную разметку, поставили знаки и бетонные блоки. Бригады работают в две смены, ежедневно работают около 130 специалистов, применяются 10 единиц техники.

Отмечается, что работы завершатся до 1 ноября.

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