В Ростове начался ремонт моста через реку Дон

В Ростове-на-Дону приступили к работам по ремонту моста через реку Дон на Западном обходе, рассказали в городской администрации.

Речь идет о мосте на Западном обходе с подходами от улицы Всесоюзная до Западного шоссе. Подрядчиком стала компания «Дорис». Работы проходят в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность моста составляет 754 метра, а общая площадь — 12,3 тысячи квадратных метров, длина подходов — 460 метров. Специалисты уже нанесли временную разметку, поставили знаки и бетонные блоки. Бригады работают в две смены, ежедневно работают около 130 специалистов, применяются 10 единиц техники. Отмечается, что работы завершатся до 1 ноября. Материалы по теме В Ростове завершился ремонт улицы Беляева Рабочие завершили ремонт дороги и тротуара на Лелюшенко в Ростове До 2024 года в Ростовской области на ремонт дорог потратят 45,5 млрд руб