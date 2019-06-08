rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пьяная автоледи устроила аварию, в которой погибли мать с ребенком под Ростовом

8 июня 2019, 07:53
Фото: pixabay.com
В Ростовской области перевернулся автомобиль под управлением пьяной женщины, погибли два человека, в том числе ребенок, сообщили в региональном УМВД.

Происшествие случилось в пятницу вечером в Семикаракорском районе, где на дороге Семикаракорск — Красноармейский водитель «ВАЗ-210740» превысила скорость и вылетела с дороги. После этого автомобиль перевернулся.

«От полученных травм до приезда скорой погибли 39-летняя пассажирка и ее 10-летний ребенок. Они не были пристегнуты ремнями безопасности», — рассказали в полиции.

Отмечается, что водитель автомобиля оказалась пьяной, рассказав, что пила алкоголь после аварии. Кроме того, у нее не оказалось прав, сейчас она находится на обучении в автошколе.

Еще одна причина, сопутствующая совершению ДТП — это разная резина на машине. В отношении автоледи завели уголовное дело, также ее привлекли к административной ответственности.

Материалы по теме
Появились подробности утреннего ДТП с троллейбусом в РостовеИнсценировщики ДТП пытались заработать миллион рублей в Ростове
#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28