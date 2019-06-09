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Стена дома обрушилась в Ростовской области

9 июня 2019, 16:45
Фото: pixabay.com
В хуторе Верхнеподпольный в воскресенье частично обрушилась стена жилого дома, рассказали в УМЧС по Ростовской области.

Происшествие случилось на улице Школьной, 10, где частично обрушилась кирпичная кладка с внешней стороны дома. Площадь поврежденного участка составила два квадратных метра.

«Внутри квартир повреждений нет, никто не пострадал», - рассказали в управлении.

Отмечается, что в доме два этажа, его построили в 1963 году. Хутор располагается в Аксайском районе.

В этот же день в Ростове на улице Береговой горел ресторан Portland, площадь пожара достигла 300 квадратных метров. К тушению огня привлекли пожарный корабль.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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