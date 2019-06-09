Стена дома обрушилась в Ростовской области

Происшествие случилось на улице Школьной, 10, где частично обрушилась кирпичная кладка с внешней стороны дома. Площадь поврежденного участка составила два квадратных метра.
«Внутри квартир повреждений нет, никто не пострадал», - рассказали в управлении.
Отмечается, что в доме два этажа, его построили в 1963 году. Хутор располагается в Аксайском районе.
В этот же день в Ростове на улице Береговой горел ресторан Portland, площадь пожара достигла 300 квадратных метров. К тушению огня привлекли пожарный корабль.