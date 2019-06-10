Деньги и оружие чаще всего пытаются нелегально ввезти туристы через аэропорт Платов

Кроме того, у возвращающихся из-за границы россиян часто находят незадекларированные алкоголь и табак. Странами, из которых чаще всего везут ограниченные к ввозу товары, являются Грузия, Турция и ОАЭ.
Так, с начала 2019 года на таможенном посту в Платове возбудили свыше 85 административных дел по факту ввоза незадекларированной алкогольной продукции, 17 за нарушение установленных ограничений на ввоз табачных изделий, изъяли более 10 единиц холодного оружия.
При этом за указанный период выявили 48 фактов незаконного перемещения наличных денежных средств, общая сумма денег превысила 3,2 миллиона рублей.
Напомним, гражданку Украины с 12,5 тысячи сигарет без декларации задержали на таможне в Ростовской области.