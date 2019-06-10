ДИЗО Ростова проиграло суд «Солнечному кругу» по реконструкции кинотеатра «Юбилейный»

Напомним, что предметом судебных споров стала реконструкция киноконцертного комплекса «Юбилейный». ДИЗО Ростова потребовало от инвестора реконструкции компании «Солнечный круг» возобновить работы на объекте.
Реконструкция была остановлена в 2017 году по причине недостатка средств. Изначально Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил это требование. Однако «Солнечный круг» оспорил его в апелляционной инстанции. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил данное решение, отказав городу в удовлетворении иска. Верховный суд РФ также признал действия апелляционного суда законными
Решение о реконструкции кинотеатра «Юбилейный», построенного в советское время, было принято в 2012 году. Проект предусматривает строительство киноконцертного комплекса на месте кинотеатра. В качестве инвестора выступило ООО «Солнечный круг». Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону и инвестор заключили соглашение. Работы по реконструкции объекта должны были завершиться в 2016 году.