ДИЗО Ростова проиграло суд «Солнечному кругу» по реконструкции кинотеатра «Юбилейный»

Решение о реконструкции кинотеатра «Юбилейный», построенного в советское время, было принято в 2012 году. Проект предусматривает строительство киноконцертного комплекса на месте кинотеатра. В качестве инвестора выступило ООО «Солнечный круг». Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону и инвестор заключили соглашение. Работы по реконструкции объекта должны были завершиться в 2016 году.