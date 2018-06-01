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Строительство кинотеатра «Юбилейного» в Ростове продолжат по решению суда

1 июня 2018, 16:22
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил требования городского Департамента имущественно-земельных отношений (ДИЗО) к ООО «Солнечный круг» о строительстве кинотеатра «Юбилейный».

Ранее сообщалось, что в начале 2018 года власти Ростова обратились в арбитражный суд с требованием к инвестору кинотеатра "Юбилейный" ООО "Солнечный круг" возобновить работы на объекте и завершить начатую реконструкцию.

В ответ компания подала встречный иск к ростовскому ДИЗО, в котором говорится о том, что срок контракта по реконструкции кинотеатра истек еще в 2016 году и не продлевался, а претензии городских властей инвестор считает необоснованными.

В документах на сайте суда сказано, что договор о реконструкции кинотеатра был заключен с ООО "Солнечный круг" в 2013 году. На месте ветхого здания планировалось возвести пятиэтажный киноконцертный комплекс. Власти Ростова внесли в уставный капитал АО сам кинотеатр и земельный участок под ним, получив долю 25%. Компании-инвестору достались 75%, стоимость которых составила 101 миллион рублей. Завершить реконструкцию согласно условиям договора необходимо было в 2016 году. Планируемый объем инвестиций составил 350 миллионов рублей.

Прежнее здание было разобрано, на его месте планировалось возвести комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров. Дата сдачи объекта — конец 2017 года. Однако в марте 2017 года работы на объекте были приостановлены из-за нехватки средств, что послужило поводом для судебной тяжбы.

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