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Глава Ростовской области потребовал от «Лукойла» извиниться за проблемы с водой

10 июня 2019, 11:04
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что компаний «Лукойл» должна принесли извинения оставшимся без воды жителям Ростова, сообщил глава региона в Twitter.

«Это безобразие, что часть города остается без горячей воды. Кто-то должен ответить за то, что сорваны сроки включения водоснабжения», — написал Голубев.

Он добавил, что «Лукойл» должен сделать перерасчет за неподанную горячую воду, вернуть деньги людям и извиниться.

Напомним, в городе еще в мае прошли гидравлические испытания теплосетей, после чего людям начали включать горячую воду. В этот момент заметили дополнительные дефекты и процесс не завершился. По этой причине восстановления работ несколько раз пришлось переносить.

Также стало известно, что из-за этой ситуации городская администрация обратилась в прокуратуру.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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