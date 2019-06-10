Глава Ростовской области потребовал от «Лукойла» извиниться за проблемы с водой

«Это безобразие, что часть города остается без горячей воды. Кто-то должен ответить за то, что сорваны сроки включения водоснабжения», — написал Голубев.
Он добавил, что «Лукойл» должен сделать перерасчет за неподанную горячую воду, вернуть деньги людям и извиниться.
Напомним, в городе еще в мае прошли гидравлические испытания теплосетей, после чего людям начали включать горячую воду. В этот момент заметили дополнительные дефекты и процесс не завершился. По этой причине восстановления работ несколько раз пришлось переносить.
Также стало известно, что из-за этой ситуации городская администрация обратилась в прокуратуру.