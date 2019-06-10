Главный ветврач незаконно полтора года получал зарплату в Ростове

Мужчина был фиктивно трудоустроен на должность главного ветеринарного врача Ростовской облстанции по борьбе с болезнями животных с Противоэпизоотическим отрядом. Однако на рабочем месте он не появлялся и обязанности не выполнял.
«Фигурант числился на работе в течение 1,5 года. За это время ему выплатили 600 тысяч рублей зарплаты», — рассказали в прокуратуре.
После этого возбудили уголовное дело, Кировский районный суд приговорил обвиняемого к двум годам заключения условно. Решение суда не вступило в законную силу.
Ранее в Ростове завели уголовное дело в отношении троих сотрудников автосервиса, которые обманывали своих клиентов. Они брали на ремонт машины, но никакие работы не проводили.