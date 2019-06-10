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Главный ветврач незаконно полтора года получал зарплату в Ростове

10 июня 2019, 14:06
Фото: freepik / freepik.com
В Ростове-на-Дону суд вынес обвинительный приговор ветеринарному врачу за незаконное получение зарплаты, рассказали в региональной прокуратуре.

Мужчина был фиктивно трудоустроен на должность главного ветеринарного врача Ростовской облстанции по борьбе с болезнями животных с Противоэпизоотическим отрядом. Однако на рабочем месте он не появлялся и обязанности не выполнял.

«Фигурант числился на работе в течение 1,5 года. За это время ему выплатили 600 тысяч рублей зарплаты», — рассказали в прокуратуре.

После этого возбудили уголовное дело, Кировский районный суд приговорил обвиняемого к двум годам заключения условно. Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее в Ростове завели уголовное дело в отношении троих сотрудников автосервиса, которые обманывали своих клиентов. Они брали на ремонт машины, но никакие работы не проводили.

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