Головой о бордюр ударился вылетевший из авто водитель в ДТП в Ростове

ДТП произошло на углу Международной и Свердловской, где поздним вечером воскресенья столкнулись Hyundai Accent и ВАЗ–21114.
От удара водителя отечественного автомобиля буквально выбросили из машины, в результате чего он ударился головой о бордюр. Получившего серьезные травмы мужчину увезли врачи скорой помощи.
По свидетельствам очевидцев, ВАЗ на большой скорости двигался по Международной к проспекту Стачки, когда поворачивающая со Свердловской иномарка не уступила ему дорогу.
Напомним, в Ростове водитель грузовика Scania сбил насмерть пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.