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Головой о бордюр ударился вылетевший из авто водитель в ДТП в Ростове

10 июня 2019, 08:13
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону в аварии серьезно пострадал вылетевший от удара из автомобиля водитель, сообщили очевидцы в соцсети.

ДТП произошло на углу Международной и Свердловской, где поздним вечером воскресенья столкнулись Hyundai Accent и ВАЗ–21114.

От удара водителя отечественного автомобиля буквально выбросили из машины, в результате чего он ударился головой о бордюр. Получившего серьезные травмы мужчину увезли врачи скорой помощи.

По свидетельствам очевидцев, ВАЗ на большой скорости двигался по Международной к проспекту Стачки, когда поворачивающая со Свердловской иномарка не уступила ему дорогу.

Напомним, в Ростове водитель грузовика Scania сбил насмерть пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.

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#Новости#Происшествия
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