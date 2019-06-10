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Рэпер Баста погасил долг за коммуналку ростовского спортклуба «Антей»

10 июня 2019, 20:50
Фото: instagram.com
Уроженец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста погасил задолженность по коммунальным платежам городского семейно-патриотического центра «Антей», об этом сообщил в своем Facebook общественный деятель Сергей Пименов.

«Деньги завтра будут на счёте „Антея“ и далее они будут принимать решение, как оплачивать долги», — написал Пименов и при этом добавил, что с суммой долга руководство клуба не согласно и намерено ее оспаривать.

Фото: facebook.com/pimenov.ru

Ранее ростовские СМИ сообщили, что глава семейно-патриотического центра «Антей», тренер по боксу Рафаэль Акопян задолжал значительную сумму за коммунальные услуги управляющей компании. Платежи не поступали в течение двух лет.

На минувшей неделе рэпер Василий Вакуленко также выступил в поддержку блогера Евгения Баженова (BadComedian), который судится с кинокомпанией Kinodanz.

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