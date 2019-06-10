Рэпер Баста погасил долг за коммуналку ростовского спортклуба «Антей»

«Деньги завтра будут на счёте „Антея“ и далее они будут принимать решение, как оплачивать долги», — написал Пименов и при этом добавил, что с суммой долга руководство клуба не согласно и намерено ее оспаривать.
Ранее ростовские СМИ сообщили, что глава семейно-патриотического центра «Антей», тренер по боксу Рафаэль Акопян задолжал значительную сумму за коммунальные услуги управляющей компании. Платежи не поступали в течение двух лет.
На минувшей неделе рэпер Василий Вакуленко также выступил в поддержку блогера Евгения Баженова (BadComedian), который судится с кинокомпанией Kinodanz.