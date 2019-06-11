Экс-заведующую наркодиспансером будут судить в Шахтах за взятку

В начале текущего года в учреждение поступила пациентка, в связи с чем к заведующей подошел ее супруг и попросил оказать квалифицированную помощь. На разговор он решился из-за жалобы супруги на невнимательное отношение к ней со стороны медицинских работников.
«Заведующая попросила 40 тысяч рублей, чтобы решить проблему. Мужчина обратился к правоохранителям и в рамках оперативного мероприятия передал взятку», — рассказали в прокуратуре.
После получения денег женщину задержали. В отношении нее завели уголовное дело, его передали в Шахтинский городской суд.
Максимальное наказание составляет шесть лет колонии.