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Экс-заведующую наркодиспансером будут судить в Шахтах за взятку

11 июня 2019, 15:04
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Шахтах Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении бывшей заведующей наркологическим диспансером за получение взятки, сообщили в региональной прокуратуре.

В начале текущего года в учреждение поступила пациентка, в связи с чем к заведующей подошел ее супруг и попросил оказать квалифицированную помощь. На разговор он решился из-за жалобы супруги на невнимательное отношение к ней со стороны медицинских работников.

«Заведующая попросила 40 тысяч рублей, чтобы решить проблему. Мужчина обратился к правоохранителям и в рамках оперативного мероприятия передал взятку», — рассказали в прокуратуре.

После получения денег женщину задержали. В отношении нее завели уголовное дело, его передали в Шахтинский городской суд.

Максимальное наказание составляет шесть лет колонии.

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