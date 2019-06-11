ФК «Ростов» взял себе бывшего футболиста «Балтики»

Рассчитанный на четыре года контракт был подписан с 21-летним Александром Саплиновым, который является воспитанником белгородского футбола. Он может играть на позициях нападающего и полузащитника.
Карьеру Саплинов начал в «Энергомаше», также он успел поиграть за «Балтику». За этот клуб он провел 13 матчей и забил 6 голов.
Отмечается, что рост игрока составляет 1,93 метра. Клуб пожелал ему результативной игры в «Ростове».
Ранее клуб подписал контракт с бывшим игроком «Зенита» Дмитрием Чистяковым. Соглашение рассчитано на четыре года.