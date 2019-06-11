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ФК «Ростов» взял себе бывшего футболиста «Балтики»

11 июня 2019, 15:02
Фото: fc-rostov.ru
Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с еще одним игроком, сообщается на сайте команды.

Рассчитанный на четыре года контракт был подписан с 21-летним Александром Саплиновым, который является воспитанником белгородского футбола. Он может играть на позициях нападающего и полузащитника.

Карьеру Саплинов начал в «Энергомаше», также он успел поиграть за «Балтику». За этот клуб он провел 13 матчей и забил 6 голов.

Отмечается, что рост игрока составляет 1,93 метра. Клуб пожелал ему результативной игры в «Ростове».

Ранее клуб подписал контракт с бывшим игроком «Зенита» Дмитрием Чистяковым. Соглашение рассчитано на четыре года.

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#Новости#Илья Ульянов#Спорт
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