Сквер «Дружба» откроют после благоустройства в Волгодонске в среду

Работы по благоустройству шли с 2015 года в рамках проекта «Комфортная городская среда». На центральной аллее появились плитка, ограждения, скульптуры, лавочки.
Также для посетителей поставили спортивную и детскую площадки, антивандальные тренажеры, восстановили освещение. Теперь в сквере есть игровая, спортивная, общественная зоны и территория для торговли.
Ранее сквер являлся парком, который создали в 1977 году. Сейчас он находится в ведении «Парка Победы», где в среду отпразднуют День России.
Отмечается, что для горожан подготовили различные мероприятия, сам праздник завершится фейерверком.