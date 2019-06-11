rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сквер «Дружба» откроют после благоустройства в Волгодонске в среду

11 июня 2019, 12:33
Фото: donland.ru
В Волгодонске Ростовской области в День России состоится открытие сквера «Дружба» после благоустройства территории, рассказали в правительстве региона.

Работы по благоустройству шли с 2015 года в рамках проекта «Комфортная городская среда». На центральной аллее появились плитка, ограждения, скульптуры, лавочки.

Также для посетителей поставили спортивную и детскую площадки, антивандальные тренажеры, восстановили освещение. Теперь в сквере есть игровая, спортивная, общественная зоны и территория для торговли.

Ранее сквер являлся парком, который создали в 1977 году. Сейчас он находится в ведении «Парка Победы», где в среду отпразднуют День России.

Отмечается, что для горожан подготовили различные мероприятия, сам праздник завершится фейерверком.

Материалы по теме
Более 50 спортобъектов построят в Ростовской областиДорогу по новой технологии построят в Суворовский в РостовеНовую школу попросили построить в Левенцовке ростовчане
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28