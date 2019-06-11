Новую школу попросили построить в Левенцовке ростовчане

По словам ростовчанки, в микрорайоне функционирует одна школа, которая не может вместить всех желающих, поэтому родители слышат отказы. Им приходится возить детей в другие учреждения.
«В Левенцовке нужна еще одна школа, ее можно построить на поле в микрорайоне № 6. Стоит учитывать, что сейчас к сдаче готовятся еще несколько домов», — написала автор публикации.
Размещенную петицию подписали более 40 человек, никто не высказался против. Ранее жители Ростова попросили увеличить число площадок для выгула собак.