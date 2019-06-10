Ростовчане попросили увеличить число площадок для выгула собак

Ранее другой житель города попросил власти города установить в каждом дворе по турнику и организовать площадки для занятий воркаутом. Он рассказал, что в городе пивных магазинов стало намного больше, чем спортивных сооружений. По его словам, возле детских площадок постоянно распивают алкоголь, из-за появляется мусор и растет преступность.