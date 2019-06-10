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Ростовчане попросили увеличить число площадок для выгула собак

10 июня 2019, 10:21
Фото: flickr.com
Жительница Ростова-на-Дону попросила власти увеличить число специальных площадок для выгула собак, обращение размещено в сервисе «Активный ростовчанин».

«Я столкнулась с тем, что негде выгуливать домашнего питомца. На весь город всего две спецплощадки», — написала ростовчанка.

Она добавила, что не всем жителям будет удобно добираться до существующих площадок. Она попросила увеличить их количество.

Это ведь прекрасно, когда каждому есть, где порезвится и отдохнуть и при этом не мешать друг другу, добавила автор публикации.

Ранее другой житель города попросил власти города установить в каждом дворе по турнику и организовать площадки для занятий воркаутом. Он рассказал, что в городе пивных магазинов стало намного больше, чем спортивных сооружений. По его словам, возле детских площадок постоянно распивают алкоголь, из-за появляется мусор и растет преступность.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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