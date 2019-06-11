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Житель Ростова решил охладить весь город одним кондиционером

11 июня 2019, 06:49
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону местный житель установил кондиционер на стене дома со стороны улицы, рассказали очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

«Человек с огромным сердцем заботится о всех жителях города», — написал автор публикации. Он разместил фото, на котором видно висящий на стене дома кондиционер.

Пользователи в комментариях начали шутить по поводу этой ситуации, написав, что поняли причину глобального потепления. Другие в шутку поблагодарили владельца оборудования за заботу.

«Отказался от услуг установки, сделал сам! Красава», — написал один из горожан. Некоторые предположили, что житель дома в дальнейшем сделает пристройку.

Ранее ростовчан удивила женщина, которая совершила необычную кражу, забрав себе с улицы урну для мусора. Горожане уточнили, что женщина, вероятно, хочет сдать урну на металлолом.

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