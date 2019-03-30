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Карпин удивился победе ФК "Ростов" над "Уралом"

30 марта 2019, 19:06
Фото: fc-rostov.ru
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин после победы над "Уралом" заявил, что обычно команда проигрывает после матчей сборных, прозвучало на послематчевой пресс-конференции.

В субботу "Ростов" обыграл соперника со счетом 2:1. На 10-й минуте Алексей Ионов смог открыть счет. "Урал" ответил только на 52-й минуте матча. На 90-й минуте в добавленное время забил Миха Мевля, в результате чего ростовчане одержали победу.

До этого несколько игроков "Ростова" вызвали в свои национальные сборы для проведения игр.

"Довольно тяжело было собраться после сборов, но в этот раз впервые в сезоне удалось выиграть после матчей сборных. Осенью дважды проиграли и еще ничья была. И что важно - на этот раз по игре победили. Три осенних матча после сборных были худшими в нашем исполнении", - пояснил Карпин.

Он добавил, что собирать команду после таких пауз тяжело. По его словам, в это раз получилось неплохо, и первый тайм стал одним из лучших в сезоне. Также тренер прокомментировал пропущенный мяч.

"Этот гол был как ушат холодной воды. Из логики игры он никак не вытекал, минут 10 потом в себя приходили", - пояснил Карпин.

Игрок "Ростова" Роман Еременко рассказал, что Карпин их предупреждал о том, что обычно команда проигрывает после сборов. Он попросил нарушить эту традицию.

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