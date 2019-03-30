Карпин удивился победе ФК "Ростов" над "Уралом"

"Довольно тяжело было собраться после сборов, но в этот раз впервые в сезоне удалось выиграть после матчей сборных. Осенью дважды проиграли и еще ничья была. И что важно - на этот раз по игре победили. Три осенних матча после сборных были худшими в нашем исполнении", - пояснил Карпин.