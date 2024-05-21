Преемственность поколений: мурал «Они сражались за Родину» открыли в Суворовском

Во время торжественного открытия председатель Совета директоров АО «Ростовское», генерал-полковник ФСБ в запасе Николай Бритвин поблагодарил за присутствие на торжественной церемонии гостей из Новороссии: «Безусловно, мурал „Они сражались за Родину“ — лишь часть большой историко-патриотической программы Суворовского района. Это первая роспись, за которой последуют другие тематические композиции. Все наши муралы будут отражать идею развития великой русской цивилизации», — подчеркнул он.