Преемственность поколений: мурал «Они сражались за Родину» открыли в Суворовском

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
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Updated Сегодня, 10:19
Мурал создали на фасаде дома на ул. Уланской, ½. Изображение занимает пространство от первого до шестнадцатого этажей. Авторы росписи — художники-граффитисты Константин Валерко и Александр Долондуцкий. В 2023 году они стали победителями военно-патриотической номинации Общероссийского конкурса на лучший мурал, организованном художественной галереей «Ростов и фестивалем уличного искусства „Ничего страшного“ при поддержке компании „ВКБ-Новостройки“. Их роспись символизирует историческую преемственность, неразрывную связь времен через образы князя Александра Невского, полководца Александра Суворова, героя Великой Отечественной войны, уроженца Ростова-на-Дону Цезаря Куникова, героев ДНР Михаила Толстых („Гиви“), Арсена Павлова („Моторола“), главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, участника СВО, Героя РФ, командира легендарного батальона „Спарта“ Владимира Жоги. Эскиз нашел активную поддержку жителей Суворовского, мнение которых и стало определяющим.
Праздничную программу открытия сопровождали военный оркестр штаба Южного военного округа, рота почётного караула, концертный ансамбль «Успех». Организатором и режиссером мероприятия выступило Ростовское региональное патриотическое движение «Дороги славы — наша история» в лице его руководителя Аси Коломиец.
Среди гостей были председатель Народного совета ДНР, Герой РФ, герой ДНР Артём Жога, а также родные и близкие современных нам героев граффити.
Во время торжественного открытия председатель Совета директоров АО «Ростовское», генерал-полковник ФСБ в запасе Николай Бритвин поблагодарил за присутствие на торжественной церемонии гостей из Новороссии: «Безусловно, мурал „Они сражались за Родину“ — лишь часть большой историко-патриотической программы Суворовского района. Это первая роспись, за которой последуют другие тематические композиции. Все наши муралы будут отражать идею развития великой русской цивилизации», — подчеркнул он.
«Огромное спасибо организаторам церемонии и создателям мурала. Очень символично, что на нём изображены герои самых разных поколений. Эти примеры преемственности, героических поступков наших соотечественников — вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Уверен, что мурал будет важным напоминанием о любви к Родине, и о героизме её защитников», — сказал Артём Жога.
В рамках торжественного открытия мурала также прошла выставка Общероссийского Народного Фронта «Время в лицах» как продолжение сохранения исторической памяти Великой России. Кроме того, все желающие смогли написать письма участникам СВО, которые уже на следующий день были переданы получателям.