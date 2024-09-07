rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 16:46

Published Сегодня, 16:46

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

В Ростовской области Цимлянское водохранилище теряет воду

Уровень воды в Цимлянском водохранилище снижается катастрофическими темпами

7 сентября 2024, 16:46
Фото: 1MI
В Ростовской области Цимлянское водохранилище теряет воду
В Ростовской области Цимлянское водохранилище теряет воду, пишет «Блокнот Волгодонск».

Уровень воды в этом искусственном водоёме неуклонно снижается. Максимальная отметка в 36 метров в этом году так и не была достигнута. По данным на 6 сентября, уровень воды в Цимлянском водохранилище составляет 34 метра 40 сантиметров.

Причиной такой ситуации специалисты называют снижение притока жидкости в водохранилище при высоком сбросе воды через гидроузел. Своё негативное влияние оказала и засушливая погода.

Специалисты регулярно отслеживают ситуацию и предпринимают меры для стабилизации уровня воды в водохранилище.

Эколог Милич рассказал, почему разрушаются берега Цимлянского водохранилища
Узнать подробнее

Ранее сообщалось, что первый пусковой комплекс Багаевского гидроузла готов на 60%.

Читайте также:
В Ростовской области ветер «выдул» реку Дон, а на выборах не дождались избирателей«Полупустыня»: ветер практически обмелил реку Дон в РостовеСтало известно, какая погода будет на День города в Ростове
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Погода#Цимлянское водохранилище#Засуха
Подпишитесь
В Ростовской области ветер «выдул» реку Дон, а на выборах не дождались избирателей
Сегодня, 15:54
Подростки и дети устроили массовое побоище под Ростовом-на-Дону
Сегодня, 16:08
Жители Ростовской области смогут увидеть Сатурн в небе 8 сентября
Сегодня, 18:10
В СК РФ проверят действия властей Ростова в ходе расселения аварийного жилья
Сегодня, 17:27
Больше 20 автобусных маршрутов изменят в Ростове из-за чествования иконы
Сегодня, 15:18