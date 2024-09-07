Уровень воды в Цимлянском водохранилище снижается катастрофическими темпами

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Уровень воды в этом искусственном водоёме неуклонно снижается. Максимальная отметка в 36 метров в этом году так и не была достигнута. По данным на 6 сентября, уровень воды в Цимлянском водохранилище составляет 34 метра 40 сантиметров.
Причиной такой ситуации специалисты называют снижение притока жидкости в водохранилище при высоком сбросе воды через гидроузел. Своё негативное влияние оказала и засушливая погода.
Специалисты регулярно отслеживают ситуацию и предпринимают меры для стабилизации уровня воды в водохранилище.