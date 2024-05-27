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Updated Сегодня, 11:41

Размывание берегов Цимлянского водохранилища может стать проблемой для дончан

Эколог Милич рассказал, почему разрушаются берега Цимлянского водохранилища

27 мая 2024, 11:39
Фото: Филиал «УВРЦВ»
Размывание берегов Цимлянского водохранилища может стать проблемой для дончан
Генеральный директор одной из некоммерческих экологических организаций Ростова Алексея Милич отмечает, что Цимлянское водохранилище — одна из самых проблемный экологических зон Ростовской области.

По мнению эколога Алексея Милича, разрушение берегов Цимлянского водохранилища, сопровождающееся увеличением его площади, негативно сказывается на состоянии окружающей среды.

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«Берега разрушаются, потому что нет естественных барьеров, которые могут задерживать разрушения почв: нет деревьев. Нет плит, которые защитят от разрушений водой», — объясняет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что гостиницу и парк развлечений построят на левом берегу Ростова вместо аквапарка.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экология#Цимлянское водохранилище#Эколог#Водохранилища#Экологи
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