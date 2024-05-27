Эколог Милич рассказал, почему разрушаются берега Цимлянского водохранилища

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
По мнению эколога Алексея Милича, разрушение берегов Цимлянского водохранилища, сопровождающееся увеличением его площади, негативно сказывается на состоянии окружающей среды.
«Берега разрушаются, потому что нет естественных барьеров, которые могут задерживать разрушения почв: нет деревьев. Нет плит, которые защитят от разрушений водой», — объясняет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что гостиницу и парк развлечений построят на левом берегу Ростова вместо аквапарка.