В Ростовской области исчезают берега Таганрогского залива

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
При визуально-инструментальной проверке специалисты пришли к выводу, что берегового склон значительно изменился, при этом не в лучшую сторону. Береговая линия залива в районе села Петрушино Неклиновского района Ростовской области осыпается и обваливается, этому способствуют и волны.
Отметим, что на берегу располагаются жилые дома и другие строения. В будущем обрушение породы может затронуть и их. На данный момент уже разрушается дорога по улице Набережной.
Ранее стало известно, что в Таганрогский залив неизвестные слили черную жижу.