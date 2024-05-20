rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

В Ростовской области исчезают берега Таганрогского залива

В Ростовской области исчезают берега Таганрогского залива

20 мая 2024, 14:10
Фото: «Азовморинформцентр»
В Ростовской области исчезают берега Таганрогского залива
Сотрудники филиала «Азовморинформцентр» ФГБВУ «Центррегионводхоз» Росводресурсов провели обследование берегов Таганрогского залива в Ростовской области. Побережье разрушается и осыпается, сообщает ведомство в социальных сетях.

При визуально-инструментальной проверке специалисты пришли к выводу, что берегового склон значительно изменился, при этом не в лучшую сторону. Береговая линия залива в районе села Петрушино Неклиновского района Ростовской области осыпается и обваливается, этому способствуют и волны.

Запрет на рыбалку в Ростовской области: где нельзя ловить рыбу
Узнать подробнее
В Ростовской области исчезают берега Таганрогского заливаВ Ростовской области исчезают берега Таганрогского залива
В Ростовской области исчезают берега Таганрогского заливаВ Ростовской области исчезают берега Таганрогского залива
В Ростовской области исчезают берега Таганрогского залива
Фото: «Азовморинформцентр»

Отметим, что на берегу располагаются жилые дома и другие строения. В будущем обрушение породы может затронуть и их. На данный момент уже разрушается дорога по улице Набережной.

Ранее стало известно, что в Таганрогский залив неизвестные слили черную жижу.

Читайте также:
Таганрогский залив убивают черной жижей, а заморозки оставили дончан без фруктовВ Минприроды прокомментировали слив черной жижи в Таганрогский заливСотни змей усеяли побережье Волго-Донского канала
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Природа#Таганрогский залив#Берег#Геология
Подпишитесь
Политолог Михайлов предположил, когда может смениться губернатор Ростовской области
Сегодня, 11:04
Ростовский митрополит Меркурий объяснил, почему советовал прихожанке убить мужа
Сегодня, 06:02
«Пациенты скидывают с себя тараканов»: что происходит в больнице в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:49
Жильцы дома на Ставского в Ростове просят переселения из-за огромных трещин
Сегодня, 05:36
Стало известно, когда потеплеет до +28 градусов в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:50
Северная ходьба завоевывает сердца ростовчан
Сегодня, 12:35
"