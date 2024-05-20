В Ростовской области исчезают берега Таганрогского залива

При визуально-инструментальной проверке специалисты пришли к выводу, что берегового склон значительно изменился, при этом не в лучшую сторону. Береговая линия залива в районе села Петрушино Неклиновского района Ростовской области осыпается и обваливается, этому способствуют и волны.