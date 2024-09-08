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Берег

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Как пустыня Сахара: появились новые снимки обмелевшего Таганрогского залива
8 сентября, 16:06
Часть Ростовской области смоет в Таганрогский залив
Ученые прогнозируют потерю более 415 тысяч квадратных метров земли и 70 объектов инфраструктуры из-за обрушения берегов Таганрогского залива. Общая сумма потерь оценивается в 128 миллионов рублей. Информация содержится в научной работе Южного научного центра РАН.
3 июня, 10:37
Эколог рассказал, чем опасен ил после ухода воды в Таганрогском заливе
Выдув воды из Таганрогского залива периодически происходит из-за восточного ветра — так называемой «верховки», сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.
27 мая, 14:52
В Ростовской области исчезают берега Таганрогского залива
Сотрудники филиала «Азовморинформцентр» ФГБВУ «Центррегионводхоз» Росводресурсов провели обследование берегов Таганрогского залива в Ростовской области. Побережье разрушается и осыпается, сообщает ведомство в социальных сетях.
20 мая, 14:10
Сотни змей усеяли побережье Волго-Донского канала
6 апреля, 07:23
В Таганрогском заливе четырех детей унесло в море на дрейфующей льдине
1 февраля, 18:24
Стало известно, что за ракету могли найти на берегу Таганрогского залива
Эксперты предположили, что на берегу Таганрогского залива обнаружили крылатую ракету «Нептун», об этом сообщил в своем Telegram-канале блогер Кирилл Федоров.
30 января, 13:52
2023
В Ростове-на-Дону возле понтонного моста едва не утонул житель Перми
В Ростове-на-Дону спасли мужчину, который начал тонуть возле понтонного моста, сообщает областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море РФ.
2 августа 2023, 08:23

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