Эколог рассказал, чем опасен ил после ухода воды в Таганрогском заливе

Эколог не исключает, что в этом месте, вероятно, могли сохраниться вредные отложения, оставшиеся от сбросов предприятий. В их числе эксперт называет гербициды и пестициды разносимые ветром с полей. По словам собеседника, они сохраняются долгое время.