Эколог рассказал, чем опасен ил после ухода воды в Таганрогском заливе

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Напомним, что по информации в СМИ, из-за сильного ветра вода ушла в Таганрогском заливе на сотни метров от берега.
Эколог не исключает, что в этом месте, вероятно, могли сохраниться вредные отложения, оставшиеся от сбросов предприятий. В их числе эксперт называет гербициды и пестициды разносимые ветром с полей. По словам собеседника, они сохраняются долгое время.
«Голословно, конечно же, это утверждать нельзя, нужно проводить проверку. Но разве кто-нибудь проверял? Брал пробы? Думаю, вряд ли, у нас же всегда „все хорошо“. И никто не занимается комплексным исследованием, не проводит мониторинг в режиме онлайн. Видимо, в Ростовской области не доросли еще до этого», — отмечает Алексей Лебедев.
Однако жителей Ростовской области беспокоит другой вопрос. Могут ли в донских водоемах оказаться радиоактивные элементы после разрушения Каховской ГЭС.
«На Каховском водохранилище был большой сброс воды. Иловые отложения, которые накапливались десятилетиями, были повреждены. Но дойти в Ростовскую область они не могли. У нас достаточно своих вредных веществ, которые предприятия могли сбрасывать в ливневую канализацию», — резюмирует эксперт.