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Published Сегодня, 14:52

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Эколог рассказал, чем опасны иловые отложения после ухода воды в Таганрогском заливе

Эколог рассказал, чем опасен ил после ухода воды в Таганрогском заливе

27 мая 2024, 14:52
Фото: 21.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Эколог рассказал, чем опасны иловые отложения после ухода воды в Таганрогском заливе
Выдув воды из Таганрогского залива периодически происходит из-за восточного ветра — так называемой «верховки», сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Напомним, что по информации в СМИ, из-за сильного ветра вода ушла в Таганрогском заливе на сотни метров от берега.

Эколог не исключает, что в этом месте, вероятно, могли сохраниться вредные отложения, оставшиеся от сбросов предприятий. В их числе эксперт называет гербициды и пестициды разносимые ветром с полей. По словам собеседника, они сохраняются долгое время.

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«Голословно, конечно же, это утверждать нельзя, нужно проводить проверку. Но разве кто-нибудь проверял? Брал пробы? Думаю, вряд ли, у нас же всегда „все хорошо“. И никто не занимается комплексным исследованием, не проводит мониторинг в режиме онлайн. Видимо, в Ростовской области не доросли еще до этого», — отмечает Алексей Лебедев.
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Однако жителей Ростовской области беспокоит другой вопрос. Могут ли в донских водоемах оказаться радиоактивные элементы после разрушения Каховской ГЭС.

«На Каховском водохранилище был большой сброс воды. Иловые отложения, которые накапливались десятилетиями, были повреждены. Но дойти в Ростовскую область они не могли. У нас достаточно своих вредных веществ, которые предприятия могли сбрасывать в ливневую канализацию», — резюмирует эксперт.
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