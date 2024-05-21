На Ростовском ипподроме открыли скаковой сезон. Что шокировало посетителей?

При этом расходы на участие здесь совсем иные. Коневладельцы рассказывают, что 7 тысяч рублей платят за денник для одной лошади, 10 тысяч — в качестве стартового взноса за каждую лошадь, и плюс еще оплата жилья, которое предоставляют приезжим с лошадьми. Причем многие привозят лошадей весной и стоят до осени — от открытия до закрытия ипподрома.