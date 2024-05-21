На Ростовском ипподроме открыли скаковой сезон. Что шокировало посетителей?

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
На официальном сайте Ростовского ипподрома заблаговременно позаботились о комфорте и безопасности посетителей. Уточнялось, что в связи с реконструкцией трибун, доступа к ним в 2024 году не будет. Поэтому наблюдать за скачками зрителям позволили в специально выделенной зоне со стороны Университетского. А коневладельцев и участников пригласили на территорию паддока.
Найти вход для посетителей ипподрома желающим посмотреть на испытания племенных лошадей оказалось не так-то просто. Никакой привычной для завсегдатаев вывески, оповещающей об открытии скакового сезона, здесь не оказалось. Разве что висело объявление о ремонте квартир.
Вдали от открытых ворот пестрели баннеры, повествующие об испытаниях лошадей. А на закрытых воротах прежнего входа вывешен листок А4 со стрелкой, указывающей лишь направление — без каких-то опознавательных предупреждений.
Зоной для зрителей стала весьма скромная, огороженная огромным пустым расстоянием от паддока, территория. Удивило, что финиш дистанции лошадей — то, ради чего люди идут на скачки, оказался не виден в зоне для зрителей. Разглядеть оттуда события было практически невозможно.
Видя, как корреспондент недоумевает от пустых закрытых трибун, проходящий мимо человек, судя по одежде — сотрудник, небрежно бросил:
«Трибуны закрыли после трагедии на гребном канале — якобы для безопасности посетителей. Но посмотрите на эти трибуны и сравните их с теми, которые перевернулись на гребном. На этих нет ни дырки, ни трещинки. Смешно», — грустно констатировал прохожий.
Привычного завсегдатаям кафе в этом году в зоне для зрителей на ипподроме тоже не оказалось. Люди маялись от жары, не имея возможности приобрести даже питьевую воду. А многие были с детьми.
«Это какое-то посмешище», — переговаривались меж собой ростовчане.
Немного по-иному скачки выглядели для посетителей паддока — зоны, где присутствовали VIP-гости и коневладельцы, где перед стартом разминаются лошади.
Здесь по центру оказался финиш дистанции лошадей, и руководство ипподрома торжественно чествовало победителей. Правда, попасть в паддок обычным посетителям было невозможно. Вход в эту зону велся исключительно по пропускам. И за этим тщательно следили.
Побеседовав с коневладельцами, корреспондент RostovGazeta узнал об их пессимистическом настрое. Люди уверены, что никаких позитивных перемен в сторону сохранения ипподрома в Ростове не наблюдается.
«Призовой фонд сократили, а аренду подняли. Сюда теперь невыгодно приезжать. Например, в том же Краснодаре проводятся миллионные скачки. А здесь, видимо, интереса никакого нет», — отмечают коневладельцы.
Корреспонденту RostovGazeta разъяснили, что призовой фонд лошадей на скачках, например, на дистанции 1600 метров, составляет всего 30 тысяч рублей. То есть победитель первого места получает 15 тысяч рублей, второго — 9 тысяч и третьего — 6 тысяч рублей.
При этом расходы на участие здесь совсем иные. Коневладельцы рассказывают, что 7 тысяч рублей платят за денник для одной лошади, 10 тысяч — в качестве стартового взноса за каждую лошадь, и плюс еще оплата жилья, которое предоставляют приезжим с лошадьми. Причем многие привозят лошадей весной и стоят до осени — от открытия до закрытия ипподрома.
«Из-за того, что финансово скачки оплачиваются минимально, привозить лошадей в Ростов стало катастрофически невыгодно», — делятся мнением коневладельцы.
Удивили корреспондента RostovGazeta и высокие горы шелухи от семечки, размещенные возле боксов лошадей.
«Раньше лошадей ставили на опилки. Животные качаются когда стоят в денниках, и „купаются“ в этих опилках. Сейчас их ставят на шелуху от семечек. Но шелуха хуже впитывает влагу, она скользкая. Лошади скользят, падают», — жалуется посетитель паддока, не пожелавший назвать свое имя.
Традиционной для торжественного открытия сезона праздничной программы на «Ростовском ипподроме» в этом году тоже не было. Творческие коллективы не выступали с показом мастерской джигитовки.
«После того, как убрали тотализатор, ипподром стал полигоном испытания лошадей. Теперь здесь нет шоу и возможности делать ставки», — сокрушаются отдыхающие.
Собеседники отмечают, что зеленая трава посреди ипподромного поля не подготовлена для самых дорогих и опасных скачек Стипль-Чез. На этих скачках лошади на скорости преодолевают «мертвые препятствия» — каменную стену, малый и большой вал, засеки…
«Раньше такие скачки проводились на Дону. И наших донских лошадей даже возили в Чехию», — уточняют коневладельцы.
Для подтверждения своих слов оппоненты указывают на заброшенные барьеры, хранящиеся на ипподроме — заграждения из сухих веток, конструкции из шин…
Ближе к обеду, когда скачки были в самом разгаре, корреспондент RostovGazeta пообщался и с посетителями зоны для зрителей.
«Я тридцать лет хожу на ипподром», — отмечает завсегдатай скачек, не пожелавший публиковать свое имя.
«Какие тридцать? Уже все пятьдесят лет ходим, время быстро летит», — поправляет его приятель.
«Но такого я еще не видел, — продолжает первый собеседник. — Это что ж происходит? Для кого организованы эти скачки? Для своих? В зрительскую зону лошадей не доводят, только посмотрите, как все огородили. Раньше зрительская зона была открыта до конца паддока, а сейчас почему перекрыли это пустое огромное расстояние?» — возмущается завсегдатай скачек.
Собеседники делятся мнением, что теперь в зрительской зоне делать попросту нечего. Во-первых, отсюда ничего не видно. Во-вторых, даже меж собой друзья из Ростова не могут организовать тотализатор — посетителям не предоставили программу испытаний. По словам очевидцев, программы с забегами лошадей напечатали исключительно для тренеров.
«Мы здесь не только ничего не видим, но даже не знаем, какие лошади участвуют в забегах. Наверное, это сделано целенаправленно, для того, чтобы люди перестали приходить на ипподром», — высказывают мнение завсегдатаи.
Один из собеседников напоминает, что Ростовская область — это территория исторического проживания донских казаков. А казаки не мыслят жизни без лошадей.
«Сегодня коневодство разваливают. Вы только посмотрите, как все вокруг тут выглядит — даже перила не покрасили, страшно за них браться. Все заброшено и никому ничего не надо», — говорят собеседники.
Ростовский ипподром — один из старейших на юге России, который начинает свою историю в конце XIX века. На его территории корреспондент RostovGazeta обнаружил заброшенную одноэтажную постройку.
Знакомые с информацией пояснили, что раньше это было общежитие для приезжих, с обустроенным на улице туалетом и рукомойником. И окнами, выходящими на поле. Сегодня здание выглядит запущенным. Окна покрыты многолетней пылью, да и сам объект не навевает мыслей о перспективах.
Согласно информации в программе испытания лошадей, календарный план скачек в 2024 году ожидается предельно скромным. За весь сезон пройдет лишь несколько мероприятий.
Однако многие посетители обрадовались старту работы Ростовского ипподрома в 2024 году. Ведь открытие скакового сезона состоялось. Зрители на него пришли. Скачки проводились. Лошади стоят. То есть, все необходимые для сохранения ипподрома требования соблюдены. Разве что организация мероприятия вызвала большие вопросы у присутствующих.
«После такого открытия, зрители вряд ли еще придут сюда, понимая, что в зрительской зоне делать нечего. Коней сюда тоже перестанут привозить из-за отсутствия выгоды. В итоге мы получим, что ипподром станет никому не нужен», — резюмируют участники и посетители мероприятия.
По данным информационной системы «СПАРК», генеральным директором ООО «Ростовский ипподром» является Сергей Каменецкий. Бенефициаром, по информации «СПАРК», является Сергей Кислов. Напомним, что по заверениям в СМИ, основатель «Юга России» Сергей Кислов покинул Россию. Однако бизнес у него здесь еще остается.
Выяснить, началась ли уже реконструкция трибун, и когда она завершится, корреспонденту RostovGazeta не удалось. Мобильный Сергея Каменецкого оказался отключен.
«Вызываемый абонент не может сейчас ответить. Возможно, его телефон разряжен или он находится вне зоны действия сети. К примеру, летит в самолете», — разъяснил автоответчик.
RostovGazeta направила официальный запрос Сергею Каменецкому по всем, имеющимся в распоряжении редакции, электронным адресам. Любопытно, что адрес [email protected], указанный на официальном сайте Ростовского ипподрома, оказался не существующим. Информация уточняется.