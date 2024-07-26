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Лошади

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2024
Жителей Ростовской области лишили донской ухи, а полиции выдадут элитных лошадей
26 июля, 14:52
Лошадей по цене машины закупят для полиции в Ростове-на-Дону
Власти Ростовской области закупят лошадей на шесть миллионов рублей, говорится в материалах Госзакупок.
26 июля, 12:22
На Ростовском ипподроме открыли скаковой сезон. Что шокировало посетителей?
21 мая, 13:14
2023
Водитель BMW промчался на красный свет и насмерть сбил пешехода в Таганроге
16 декабря 2023, 06:52
В Ростовской области двое лошадей погибли в жестком ДТП с фурой
В Ростовской области две лошади стали жертвами жесткой аварии в Белокалитвинском районе, об этом сообщили донские СМИ.
14 декабря 2023, 15:52
Как конезаводчики Михайликовы до революции вывели уникальную донскую породу лошадей
Донская порода лошадей хорошо известна во всем мире. Хорошо известен также и наш Кировский конезавод.
27 июля 2023, 09:33

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