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Коммунальщики в Ростове убрали созданную в машине свалку

12 июня 2019, 19:10
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону ликвидировали свалочный очаг в автомобиле, сообщили в городской администрации.

Жители города пожаловались на образовавшуюся свалку. Обращение касалось заброшенного автомобиля на улице Нагибина, 35, который превратили в мусорный контейнер.

«Администрация Ворошиловского района приняла меры, чтобы убрать весь мусор из машины», — рассказали в администрации.

К публикации добавлено фото, на котором виден разбитый отечественный автомобиль без мусора. Местным жителям напомнили, что отходы необходимо выбрасывать в расположенные на специальных площадках контейнеры.

Также горожан поблагодарили за активную жизненную позицию.

Ранее появилась информация, что на уборку и содержание свалок в Ростове выделили 20 миллионов рублей.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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