Коммунальщики в Ростове убрали созданную в машине свалку

Жители города пожаловались на образовавшуюся свалку. Обращение касалось заброшенного автомобиля на улице Нагибина, 35, который превратили в мусорный контейнер.
«Администрация Ворошиловского района приняла меры, чтобы убрать весь мусор из машины», — рассказали в администрации.
К публикации добавлено фото, на котором виден разбитый отечественный автомобиль без мусора. Местным жителям напомнили, что отходы необходимо выбрасывать в расположенные на специальных площадках контейнеры.
Также горожан поблагодарили за активную жизненную позицию.
Ранее появилась информация, что на уборку и содержание свалок в Ростове выделили 20 миллионов рублей.