За пять лет в Ростовской области построят более 18 млн квадратных метров жилья

Кроме того, в соответствии с законодательством с 1 июля 2019 года денежные средства дольщиков для строительства многоквартирных домов будут находиться на блокированных банковских счетах эскроу. Застройщик строит жилой дом за счет собственных или кредитных средств, после ввода дома в эксплуатацию и регистрации права собственности первым дольщиком счета эскроу раскрываются — и застройщик может распоряжаться денежными средствами дольщиков.