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За пять лет в Ростовской области построят более 18 млн квадратных метров жилья

13 июня 2019, 18:54
Фото: pixabay.com
Более 18 миллионов квадратных метров жилой недвижимости планируется построить в Ростовской области до 2024 года, говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

В настоящее время в регионе реализуются проекты «Жилье» и «Ипотека» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Согласно программе «Жилье» в Ростовской области планируется увеличить ввод в эксплуатацию жилой недвижимости с 2,5 миллиона «квадратов» до 3,5 миллиона в год.

Программа «Ипотека» предусматривает снижение ставки ипотечного кредитования до 8% к концу 2024 года и увеличение до 50% доли семей, которые смогут приобрести жилье за счет ипотеки.

Кроме того, в соответствии с законодательством с 1 июля 2019 года денежные средства дольщиков для строительства многоквартирных домов будут находиться на блокированных банковских счетах эскроу. Застройщик строит жилой дом за счет собственных или кредитных средств, после ввода дома в эксплуатацию и регистрации права собственности первым дольщиком счета эскроу раскрываются — и застройщик может распоряжаться денежными средствами дольщиков.

«Таким образом, на рынке будет уже готовое жилье, а не недострои, покупатель сразу же может вступить в право собственности. При этом отсутствуют риски невозврата денежных средств, так как эти средства на счетах эскроу будут застрахованы», — подчеркнул заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Ранее RostovGazeta выяснила, что самая дорогая квартира Ростова продается в высотном доме на Максима Горького и стоит она 66 миллионов рублей.

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